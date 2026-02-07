Xi Jinping envia saudações da Festa da Primavera a veteranos militares

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping enviou saudações da Festa da Primavera aos veteranos militares do país.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central (CMC), estendeu as saudações enquanto participava de uma gala promovida pela CMC para oficiais militares aposentados das tropas sediadas em Beijing na sexta-feira.

Fonte: Xinhua