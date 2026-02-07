TV 247 logo
      Xi Jinping envia saudações da Festa da Primavera a veteranos militares

      Xi Jinping estendeu as saudações enquanto participava de uma gala promovida pela CMC para oficiais militares aposentados das tropas sediadas em Beijing

      Xi Jinping envia saudações da Festa da Primavera a veteranos militares (Foto: CGTN)

      CGTN – O presidente chinês Xi Jinping enviou saudações da Festa da Primavera aos veteranos militares do país.

      Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central (CMC), estendeu as saudações enquanto participava de uma gala promovida pela CMC para oficiais militares aposentados das tropas sediadas em Beijing na sexta-feira.

      Fonte: Xinhua

