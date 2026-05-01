Xi Jinping estende felicitações aos trabalhadores de todo o país no Dia Internacional do Trabalhador

CGTN – Por ocasião do Dia Internacional do Trabalhador, o presidente chinês, Xi Jinping, estendeu felicitações e saudações aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China.

Xi Jinping destacou que, na nova jornada de modernização chinesa, os trabalhadores vêm se reunindo estreitamente em torno do Partido e trabalharam arduamente, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do Partido e do país.

Este ano marca o 105º aniversário da fundação do Partido Comunista da China e o primeiro ano do 15º Plano Quinquenal. O presidente chinês disse esperar que as massas trabalhadoras promovam vigorosamente o espírito do trabalhador exemplar, o espírito do trabalho e o espírito do artesão, e desempenhem o papel de liderança no desenvolvimento socioeconômico. Os comitês do partido e os governos em todos os níveis devem salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores, se esforçar em resolver suas necessidades e preocupações urgentes e os encorajar a lutar para concretizar os grandes programas nacionais.