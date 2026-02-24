Xi Jinping felicita Kim Jong Un por sua eleição como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC)

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, felicitou nesta segunda-feira Kim Jong Un por sua eleição como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

Em mensagem, Xi Jinping disse que a reeleição do camarada Kim Jong Un como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) reflete a grande confiança e o apoio sincero do Partido, do governo e do povo da RPDC ao camarada secretário-geral. Ele desejou que, sob a forte liderança do Comitê Central do PTC, chefiado pelo camarada Kim Jong Un, o Partido e o povo da RPDC aproveitem a realização do 9º Congresso do PTC para criar continuamente novas perspectivas para a causa socialista nacional.

Segundo Xi Jinping, a China e a RPDC são vizinhas socialistas amigas que se apoiam mutuamente. A consolidação e o desenvolvimento das relações China-RPDC sempre estiveram apoiados pela política inabalável do Partido e do governo chinês. “Nos últimos anos, encontrei-me com o camarada Kim Jong Un em diversas ocasiões, orientando efetivamente o desenvolvimento positivo das relações China-RPDC. Estou disposto a trabalhar com o secretário-geral para orientar os departamentos concernentes e implementar os importantes consensos que alcançamos, desta forma escrevendo um novo capítulo da amizade China-RPDC, servir à construção socialista de ambos os países, fortalecer o bem-estar e a amizade entre os dois povos e contribuir positivamente para a paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade regionais e mundial”, finalizou Xi Jinping.