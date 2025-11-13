Xi Jinping incentiva jovens sinólogos a promover intercâmbio entre civilizações

CGTN – Recentemente, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou mensagens a jovens sinólogos, incentivando-os a se tornarem mensageiros do intercâmbio entre as civilizações chinesa e estrangeira.

Ele afirmou ter recebido com apreço a notícia de que eles apreciam a língua chinesa e têm paixão pela cultura do país, desempenhando um papel ativo na promoção dos estudos de sinologia e no intercâmbio civilizacional.

O líder chinês ressaltou que a sinologia é um patrimônio cultural da China e da humanidade, representando um elo entre civilizações. Ele expressou o desejo de que os jovens continuem acompanhando os estudos sinológicos, aprofundando pesquisas e interpretações, apresentando ao mundo uma China real, tridimensional e completa, e se tornem verdadeiros mensageiros na integração das civilizações chinesa e estrangeira, contribuindo com sabedoria e esforços para a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Entre os dias 14 e 16 de novembro, será realizada em Beijing a Conferência Mundial da Língua Chinesa 2025. Recentemente, 61 jovens sinólogos de 51 países, convidados a participar do evento, escreveram cartas ao presidente Xi Jinping, compartilhando suas experiências e percepções sobre os estudos chineses. Eles também expressaram o desejo de aprofundar seus conhecimentos sobre a China e servir como ponte de comunicação entre civilizações.

Fonte: CMG