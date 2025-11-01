TV 247 logo
      Xi Jinping lança cinco propostas para construir uma comunidade de futuro compartilhado da Ásia-Pacífico

      Em seu discurso, Xi Jinping afirmou que as transformações globais de magnitude centenária estão se acelerando

      Xi Jinping lança cinco propostas para construir uma comunidade de futuro compartilhado da Ásia-Pacífico (Foto: CGTN)

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (31) da primeira sessão da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC (Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico), realizada em Gyeongju, na República da Coreia.

      Em seu discurso, Xi Jinping afirmou que as transformações globais de magnitude centenária estão se acelerando, a situação internacional apresenta múltiplos focos de instabilidade, e os fatores de instabilidade e incerteza no desenvolvimento da região Ásia-Pacífico continuam a aumentar.

      Para promover o crescimento econômico e melhorar o bem-estar dos povos, o líder chinês apresentou cinco propostas principais:

      Primeira, defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio e praticar o verdadeiro multilateralismo, reforçando o prestígio e a eficácia do sistema comercial internacional centrado na Organização Mundial do Comércio (OMC).

      Segunda, trabalhar em conjunto para construir um ambiente econômico regional mais aberto. Para isso, é necessário continuar promovendo a liberalização e a facilitação do comércio e do investimento, aprofundando a cooperação financeira e impulsionando a integração econômica regional.

      Terceira, manter a estabilidade e a fluidez das cadeias industriais e de suprimentos, aproveitando o 10º aniversário do Plano de Conectividade da APEC para fortalecer as conexões física, cultural e emocional entre os membros.

      Quarta, promover conjuntamente a digitalização e a sustentabilidade do comércio, ampliando a cooperação em áreas como tecnologias digitais, comércio sem papel e alfândegas inteligentes.

      Quinta, impulsionar em conjunto um desenvolvimento inclusivo e voltado ao bem comum, adotando o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, enfrentando as desigualdades regionais e promovendo uma globalização econômica mais inclusiva, sustentável e benéfica a todos os povos da região.

      Fonte: CMG

