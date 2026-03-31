Xi Jinping parabeniza Denis Sassou Nguesso pela reeleição como presidente da República do Congo

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (30) uma mensagem a Denis Sassou Nguesso para congratular sua reeleição como presidente da República do Congo.

O líder chinês apontou que a China e a República do Congo mantêm uma amizade tradicional profunda, e que nos últimos anos, a confiança política mútua vem se consolidando e os dois países têm se apoiado firmemente em questões relacionadas aos interesses essenciais e grandes preocupações de cada um, com resultados frutíferos na cooperação em diversos setores.

Xi Jinping ainda destacou que as duas nações trabalham juntas para cumprir as responsabilidades de presidência conjunta do Fórum de Cooperação China-África e desempenham um papel orientador na promoção do relacionamento sino-africano e na cooperação Sul-Sul.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações com a República do Congo e estou disposto a trabalhar junto ao presidente Sassou Nguesso a fim de enriquecer de maneira contínua o significado da comunidade com futuro compartilhado de alto nível entre os dois países e fazer maiores contribuições para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado China-África da nova era resiliente a todas as circunstâncias”, enfatizou o líder chinês.

Fonte: CMG