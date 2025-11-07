Xi Jinping parabeniza Hassan por assumir a presidência da Tanzânia

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quinta-feira (6) uma mensagem de felicitações à Samia Suluhu Hassan por tomar posse da presidente da Tanzânia.

Xi Jinping destacou que a China e a Tanzânia compartilham uma amizade profunda e histórica. Nos últimos anos, as relações bilaterais mantiveram um alto nível de desenvolvimento, os dois países se apoiam mutuamente em questões relacionadas aos respectivos interesses essenciais e principais preocupações, enquanto a cooperação pragmática em vários setores alcançou resultados frutíferos.

O presidente chinês afirmou atribuir grande importância ao desenvolvimento das relações sino-tanzanianas e declarou-se pronto, juntamente com a presidente da Tanzânia, para implementar plenamente os resultados da Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), promovendo constantemente a parceria cooperativa estratégica abrangente com a Tanzânia a novo patamar e contribuindo cada vez mais para a construção de uma comunidade China-África com um futuro compartilhado sob todas as condições para a nova era.

Fonte: CMG