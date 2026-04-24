Xi Jinping parabeniza Wadagni pela eleição como presidente do Benin

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira uma mensagem a Romuald Wadagni para parabenizá-lo por sua eleição como presidente da República do Benin.

Em sua mensagem, Xi Jinping observou que a China e o Benin compartilham uma amizade tradicional. Nos últimos anos, os dois países aprofundaram a confiança política mútua e apoiaram-se firmemente em questões relativas aos seus respectivos interesses centrais e principais preocupações, acrescentando que a cooperação amigável em vários campos tem registrado progressos significativos e trazido benefícios tangíveis aos dois povos.

Observando que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Benin, Xi Jinping disse que está pronto para trabalhar com Wadagni para implementar os resultados da Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África e promover a parceria estratégica China-Benin a novos patamares.

Fonte: Xinhua