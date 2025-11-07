Xi Jinping pede construção de alto nível do Porto de Livre Comércio de Hainan

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, ouviu nesta quinta-feira (6) um relatório sobre o andamento da construção do Porto de Comércio Livre de Hainan, na cidade de Sanya, na província de Hainan, no sul do país.

Ele lembrou que o Comitê Central do Partido Comunista da China decidiu lançar oficialmente a operação aduaneira independente em toda a ilha em 18 de dezembro de 2025, uma medida emblemática da China para ampliar com determinação a abertura de alto nível ao exterior e promover a construção de uma economia mundial aberta.

O líder chinês enfatizou que o objetivo estratégico é transformar Hainan em um importante portal de abertura da China ao exterior na nova era.

Para isso, é preciso expandir a abertura institucional e elevar ainda mais o nível de liberalização e facilitação do comércio e investimento. O país deve avançar na abertura voltada ao fluxo de bens e fatores, promover o fluxo transfronteiriço de fatores de produção e construir um mecanismo de talentos mais aberto, de modo a fornecer sólido apoio de profissionais qualificados para o desenvolvimento do porto de livre comércio. Além disso, é necessário aprofundar a reforma do sistema administrativo, otimizar os serviços governamentais e concentrar esforços na criação de um ambiente de negócios de primeira classe, orientado pelo mercado, baseado na lei e internacionalizado.

Xi Jinping destacou que o ecossistema é uma das principais vantagens de Hainan, sendo essencial preservar esse patrimônio, integrar o desenvolvimento terrestre e marítimo, continuar enfrentando os problemas ambientais e construir com alta qualidade a Zona Experimental Nacional de Civilização Ecológica.

