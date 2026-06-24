Xi Jinping pede medidas sólidas para modernizar agricultura e áreas rurais

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, pediu medidas sólidas para promover a modernização da agricultura e das áreas rurais.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, emitiu essas declarações durante uma visita de inspeção realizada nesta quarta-feira (24) à cidade de Dezhou, na província de Shandong, leste da China.

O líder chinês visitou duas aldeias em Dezhou, onde ouviu um relatório sobre a produção agrícola local e tomou conhecimento da construção partidária na aldeia. Xi disse esperar que as organizações partidárias das aldeias ampliem ainda mais o papel de liderança da construção partidária, mobilizem a iniciativa dos moradores rurais de forma plena e conquistem novos avanços na construção de aldeias bonitas, habitáveis, produtivas e harmoniosas.

Xi Jinping ainda foi à casa de um morador local para entender a situação da implementação das políticas relacionadas à agricultura, às áreas ruais e aos agricultores.