Xi Jinping publica artigo no jornal oficial da RPDC

CGTN – Atualmente, as relações entre a China e a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) estão em um novo ponto de partida histórico, enfrentando novas oportunidades de desenvolvimento e assumindo novas missões deste tempo, afirmou Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, nesta segunda-feira (8).

Xi Jinping fez essas observações em um artigo assinado publicado no Rodong Sinmun, jornal oficial da RPDC, antes de sua visita de Estado ao país, programada para segunda e terça-feira — a primeira em sete anos.

Ao destacar que manter, consolidar e desenvolver as relações China-RPDC sempre foi uma política inabalável do PCCh e do governo chinês, Xi afirmou que a China está pronta para trabalhar com a RPDC para conduzir as relações bilaterais a partir de uma perspectiva estratégica, mantê-las alinhadas aos novos tempos e promover um desenvolvimento ainda maior da parceria.

Os dois lados devem aprofundar a comunicação estratégica e manter as relações China-RPDC firmemente na direção correta, disse Xi, defendendo a preservação da tradição de intercâmbios de alto nível entre os dois partidos e os dois países, além da manutenção de contatos próximos entre povos que se consideram irmãos.

Os dois lados devem aproveitar o 65º aniversário do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua entre China e RPDC como uma oportunidade para fortalecer os intercâmbios em todos os níveis e entre instituições partidárias, governamentais e militares, implementar os consensos alcançados pelas duas partes e adicionar novo impulso ao desenvolvimento das relações bilaterais.

Xi Jinping afirmou que os dois países devem fortalecer a comunicação e o aprendizado mútuo para promover conjuntamente o desenvolvimento estável da causa socialista em ambos os países.

China e RPDC devem apoiar-se mutuamente na busca por caminhos socialistas adequados às suas respectivas condições nacionais, salvaguardar firmemente a segurança política de ambas as nações, continuar ampliando os intercâmbios e a cooperação entre os dois partidos e aprofundar a troca de experiências e o aprendizado mútuo sobre a governança partidária e estatal, disse Xi.

Os dois países devem ampliar a cooperação prática e melhorar continuamente o bem-estar e a amizade entre seus povos, disse Xi. Segundo ele, os dois lados devem aperfeiçoar o alinhamento de suas estratégias de desenvolvimento, explorar o potencial de cooperação em diversos setores, compartilhar oportunidades e promover o desenvolvimento conjunto, beneficiando cada vez mais os dois povos.

Xi também defendeu uma coordenação multilateral mais estreita e a firme defesa da justiça e da equidade internacionais.

Os dois lados devem fortalecer a comunicação e a coordenação estratégicas, além de defender conjuntamente o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem internacional baseada no direito internacional, disse Xi. Ele acrescentou que ambos devem se opor ao hegemonismo e à política de poder, bem como rejeitar qualquer iniciativa ou ação destinada a ressuscitar o militarismo e comprometer a segurança e a estabilidade regional.

Os dois países devem promover conjuntamente uma multipolarização mundial mais equilibrada e ordenada, além de uma globalização econômica inclusiva e benéfica para todos, implementar as quatro grandes iniciativas globais propostas pela China e trabalhar juntos para construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, afirmou Xi Jinping.

Fonte: CMG