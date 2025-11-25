Xi Jinping reúne-se com o rei de Tonga

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o rei Tupou VI do Reino de Tonga, em visita à capital chinesa, nesta terça-feira, afirmando que a China está disposta a reforçar o alinhamento das estratégias de desenvolvimento com Tonga.

Xi disse que a China está disposta a expandir a cooperação com Tonga em comércio e investimento, agricultura e pesca, infraestrutura, energia limpa, assistência médica e saúde, turismo e resposta às mudanças climáticas. A China também aprofundará os intercâmbios em educação, esportes, juventude, mídia e cooperação subnacional, e continuará a fornecer assistência para o desenvolvimento econômico e social de Tonga dentro da estrutura da cooperação Sul-Sul.

A China também está pronta para trabalhar com Tonga para implementar as quatro iniciativas globais, criar uma vida melhor para os povos de ambos os países, construir uma comunidade China-países insulares do Pacífico com um futuro compartilhado e promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, disse Xi.

Fonte: Xinhua