Xi Jinping se reúne com dirigentes do COI na abertura dos Jogos Nacionais

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se neste domingo (9) na província de Guangdong, sul da China, com a presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, e o presidente honorário vitalício da organização, Thomas Bach, que vieram à China para participar da cerimônia de abertura dos 15º Jogos Nacionais do país.

Xi Jinping manifestou muita satisfação ao se encontrar com os dois representantes da COI. “A longa viagem até aqui demonstra plenamente o apoio ao desenvolvimento do esporte na China e também reflete as relações amistosas com o COI”, assinalou o líder chinês.

O presidente destacou que os Jogos Nacionais, que começam na noite deste domingo, horário de Beijing, são o maior e mais importante evento esportivo do país. “Sejam bem-vindos para se juntar ao povo chinês para testemunhar as novas conquistas do desenvolvimento esportivo e o espírito dos atletas chineses na nova era”, exaltou Xi Jinping.

Segundo ele, a China sempre foi uma defensora, promotora e disseminadora do espírito olímpico. Nos últimos anos, o país e o COI têm se apoiado mutuamente, realizando conjuntamente muitas tarefas significativas para o progresso do esporte.

“No início do ano, comparecemos juntos aos Jogos Asiáticos de Inverno, em Harbin, cidade coberta de neve e gelo, e hoje estamos juntos em Guangzhou, marcada pelo calor da primavera, para os Jogos Nacionais, demonstrando a relação amistosa entre a China e o COI”, descreveu Xi Jinping.

Ele disse que a China está disposta a continuar aprofundando a cooperação de alto nível com o COI, contribuindo com mais sabedoria e força para a governança esportiva global e a construção da comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Kirsty Coventry e Thomas Bach observaram que a China pratica ativamente o espírito olímpico e dá contribuições significativas para o desenvolvimento olímpico internacional. O COI agradece o forte apoio de longa data da China e espera fortalecer continuamente a cooperação com o país para promover conjuntamente o desenvolvimento vigoroso dos jogos olímpicos, difundir o seu espírito por todo o mundo, fortalecer a união entre os povos de todos os países e promover a paz mundial, destacaram os dois dirigentes.

Fonte: CMG