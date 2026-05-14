Xi Jinping se reúne com empresários dos EUA que acompanham Trump em sua visita à China

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping se reuniu nesta quinta-feira com empresários dos EUA que acompanham o presidente Donald Trump em sua visita à China.

Trump disse que trouxe consigo representantes excepcionais da comunidade empresarial dos EUA, todos os quais respeitam e valorizam a China, e que os incentiva a expandir a cooperação com a China. Ele apresentou os empresários a Xi Jinping um a um.

Os empresários dos EUA afirmaram que dão grande importância ao mercado chinês e esperam aprofundar suas operações comerciais na China e fortalecer a cooperação com a China.

Xi Jinping afirmou que as empresas americanas estão profundamente envolvidas na reforma e abertura da China, e ambos os lados têm se beneficiado disso. Observando que a porta da China só se abrirá mais, Xi Jinping disse que a China dá boas-vindas aos Estados Unidos para fortalecer a cooperação mutuamente benéfica com a China e expressou a crença de que as empresas americanas terão perspectivas ainda mais amplas na China.

Fonte: Xinhua