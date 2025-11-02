Xi Jinping se reúne com presidente da Coreia do Sul (atualizada)

CGTN – Na tarde deste sábado (1º), o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, no Museu Nacional de Gyeongju.

Xi Jinping afirmou que a China e Coreia do Sul são vizinhos importantes e parceiros inseparáveis. Ao longo dos 33 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países têm promovido o intercâmbio e a cooperação em diversas áreas, alcançando o sucesso de ambos e a prosperidade comum. Para o presidente chinês, o impulsionamento do desenvolvimento saudável e estável do relacionamento bilateral corresponde aos interesses fundamentais dos povos dos dois países e representa uma opção correta que se adapta à tendência do desenvolvimento contemporâneo.

Xi Jinping expressou a importância que a China confere ao relacionamento com a Coreia do Sul e disse que as políticas do governo chinês em relação ao país vizinho se mantêm coerentes e estáveis. O líder chinês deseja trabalhar com a Coreia do Sul para reforçar a comunicação, aprofundar a cooperação, expandir os interesses comuns, bem como enfrentar os desafios em conjunto, a fim de impulsionar o desenvolvimento estável e sustentável da parceria estratégica entre as duas nações, contribuindo mais para a paz e desenvolvimento da região.

Em relação à criação de novas perspectivas para as relações entre a China e a Coreia do Sul, Xi Jinping apresentou uma proposta com quatro pontos.

O primeiro ponto é sobre o reforço da comunicação estratégica e consolidação da confiança mútua. O líder chinês destaca que é necessário tratar os laços bilaterais com uma visão de longo prazo, buscar o desenvolvimento conjunto com base no respeito mútuo e realizar a cooperação ganha-ganha através de uma abordagem adequada das divergências dos dois países.

O segundo ponto de Xi Jinping é sobre o aprofundamento da cooperação de benefício recíproco e o empenho de maiores esforços para defender os interesses comuns. A China quer trabalhar com a Coreia do Sul para impulsionar de maneira acelerada com a segunda etapa das negociações bilaterais sobre acordo de livre comércio, explorar o potencial da parceria nas áreas emergentes como a Inteligência Artificial (IA), o setor biofarmacêutico, a indústria verde e a economia prateada, a fim de aprimorar a cooperação econômica e comercial entre os dois países.

O terceiro ponto que o presidente chinês apresenta é sobre a promoção da amizade e compreensão mútua entre os povos dos dois países. Ambas as partes devem organizar intercâmbios interpessoais e culturais para reforçar o entendimento mútuo, além de incentivar intercâmbios entre os jovens, mídias, think tanks e diferentes locais, para criar um ambiente positivo para o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais.

O quarto e último ponto é sobre o estreitamento da coordenação multilateral e promoção da paz e do desenvolvimento. A China será o país anfitrião da APEC em 2026 e quer aproveitar essa oportunidade, a fim de trabalhar ao lado das partes envolvidas para impulsionar o processo de Zona de Livre Comércio na Ásia-Pacífico e a integração da economia regional e construir conjuntamente a comunidade Ásia-Pacífico.

Xi Jinping destacou que a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) deliberou e aprovou as Propostas para a Formulação do 15º Plano Quinquenal. O país ampliará firmemente a abertura de alto nível ao exterior e compartilhará as oportunidades de desenvolvimento com diferentes países do mundo.

Lee Jae Myung deu as boas-vindas com entusiasmo ao presidente chinês por fazer novamente a visita de Estado à Coreia do Sul depois de 11 anos. Ele disse que o governo sul-coreano confere grande importância ao relacionamento com a China e que quer se esforçar juntamente para impulsionar a amizade e a parceria bilaterais. Lee Jae Myung afirmou que ambas as partes devem estreitar os intercâmbios de alto nível, bem como reforçar os contatos partidários e locais. O presidente sul-coreano acrescentou que o 15º Plano Quinquenal definiu a direção e os destaques do desenvolvimento econômico para os próximos cinco anos, esperando reforçar a cooperação de benefício mútuo com a China, defender a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos, para trazer maiores benefícios aos ambos os povos.

Fonte: CMG