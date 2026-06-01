Xi Jinping troca congratulações com o presidente egípcio pelo 70º aniversário dos laços

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, trocou neste sábado congratulações com o presidente egípcio, Abdel-Fattah al-Sisi, pelo 70º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping disse que o Egito foi o primeiro país árabe e africano a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China.

Nos últimos 70 anos, independentemente de como os cenários internacionais e regionais tenham evoluído, os dois países sempre se respeitaram, trataram como iguais, colocaram confiança mútua um no outro e se ajudaram em momentos de necessidade, disse o líder.

Ele afirmou que as relações China-Egito se tornaram um modelo de amizade, solidariedade e cooperação entre países em desenvolvimento, bem como uma referência para a cooperação coletiva entre a China e os Estados árabes e entre a China e a África, avançando assim de forma estável na construção de uma comunidade China-Egito com um futuro compartilhado na nova era.

Xi Jinping disse que, como duas civilizações antigas e membros importantes do Sul Global, a China e o Egito devem tirar sabedoria e força da história, esforçar-se para cumprir as missões históricas de buscar paz, desenvolvimento, cooperação e defesa da justiça, a fim de injetar forte impulso na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

O presidente chinês indicou que ele atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Egito e está pronto para trabalhar junto com Sisi para aproveitar o 70º aniversário das relações diplomáticas como um novo ponto de partida, promover a amizade tradicional, fortalecer intercâmbios e cooperação em diversos campos e impulsionar o crescimento das relações China-Egito caracterizadas pela orientação estratégica mais sólida, sinergia mais forte para o desenvolvimento e influência internacional mais ampla, de modo a trazer mais benefícios aos dois povos e contribuir ainda mais para a paz e o desenvolvimento na região e além.

Por sua vez, Sisi disse que o Egito e a China estiveram lado a lado durante vários períodos históricos e, sob a orientação conjunta dos líderes dos dois países nos últimos 70 anos, as relações Egito-China mantiveram um crescimento estável.

Aplaudindo as importantes conquistas nas relações Egito-China, Sisi expressou a esperança de trabalhar com Xi Jinping para impulsionar mais progressos nos laços bilaterais e construir conjuntamente um mundo multipolar mais estável, com maior capacidade para enfrentar os desafios globais, permitindo que todos os países compartilhem os frutos do desenvolvimento abrangente e consigam alcançar paz e segurança.

Também no sábado, o primeiro-ministro chinês Li Qiang e seu homólogo egípcio Mostafa Madbouly trocaram felicitações.

Li Qiang manifestou a disposição da China em trabalhar com o Egito para cumprir o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, acelerar a cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota, fortalecer os intercâmbios e a cooperação em diversos campos e trabalhar pelo crescimento estável da parceria estratégica abrangente China-Egito, a fim de trazer mais benefícios aos dois povos.

Por sua vez, Madbouly disse que, nos últimos 70 anos, as relações Egito-China fizeram progressos notáveis e a cooperação bilateral obteve resultados sem precedentes.

O Egito espera fortalecer ainda mais a cooperação com a China e avançar de forma estável em áreas como economia, ciência e tecnologia, a fim de trazer benefícios aos dois países amigos e aos dois povos.

Fonte: Xinhua