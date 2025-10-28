Xi Jinping visita exposição do centenário do Museu do Palácio

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, chegou, na manhã desta segunda-feira (27), hora local, ao Museu do Palácio para ver a exposição "Um Século de Guarda: Da Cidade Proibida ao Museu do Palácio". O museu completou um centenário de existência.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, pediu maiores esforços para proteger o Museu do Palácio, que ele saudou como uma marca da civilização chinesa.

O líder chinês exigiu que a instituição siga a tradição de que as relíquias culturais pertencem ao povo e servem ao povo. O presidente também espera que o Museu fortaleça a proteção e a restauração do acervo e melhore a utilização das relíquias, para que do Palácio Imperial se torne uma base importante para a educação patriótica e uma janela importante para o mundo compreender a civilização e a nação chinesa.

A exposição mostra o processo e os resultados de desenvolvimento do Museu do Palácio em 100 anos com 200 relíquias culturais e documentos preciosos.

Fonte: CMG