Xi parabeniza Jeffrey Bostic por posse na presidência de Barbados

Beijing, 1º dez (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou no domingo Jeffrey Bostic pela sua posse como presidente de Barbados.

Em sua mensagem, Xi disse que Barbados foi o primeiro país do Caribe Oriental a estabelecer relações diplomáticas com a China.

Desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 48 anos, a China e Barbados testemunharam um crescimento sólido e constante de suas relações, colhendo frutos abundantes na cooperação prática em vários campos.

Xi disse que dá grande importância ao desenvolvimento das relações entre a China e Barbados e que está disposto a trabalhar com Bostic para elevar suas relações tradicionais de amizade a um nível mais alto, a fim de trazer mais benefícios aos povos dos dois países.