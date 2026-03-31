Xi parabeniza Organização Mundial dos Dados por sua inauguração

Beijing, 30 mar (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira uma mensagem de felicitações por ocasião da inauguração da Organização Mundial dos Dados (WDO, na sigla em inglês).

O mundo está avançando rapidamente para a era inteligente, e o papel dos dados como recursos fundamentais e motor da inovação é cada vez mais evidente, disse Xi.

"A WDO, com a missão de reduzir a disparidade de dados, liberar o valor dos dados e capacitar a economia digital, oferece uma plataforma valiosa para aprofundar a cooperação internacional em termos de dados e melhorar a governança global dos dados", assinalou Xi.

Ele enfatizou que a China defenderá o princípio de ampla consulta, contribuição conjunta e benefícios compartilhados, e apoiará a WDO no desempenho de seu papel. Ele observou que o país trabalhará com todas as partes para forjar um consenso sobre as regras de governança de dados; promover a inovação em tecnologias digitais e inteligentes; facilitar o fluxo seguro e ordenado, bem como o desenvolvimento e a utilização eficientes dos dados; servir ao desenvolvimento saudável da economia digital global; e garantir que os dividendos dos dados beneficiem melhor as pessoas de todos os países.

A assembleia inaugural da WDO foi realizada em Beijing nesta segunda-feira, com o tema da construção conjunta de uma plataforma de cooperação de dados e compartilhamento de oportunidades de desenvolvimento digital. Os membros da organização incluem empresas, universidades, think tanks, organizações internacionais, instituições financeiras e outras entidades do setor global de dados.