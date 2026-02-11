Xi visita pessoas em Beijing antes da Festa da Primavera e estende cumprimentos a todos os chineses

Beijing, 10 fev (Xinhua) – O presidente chinês Xi Jinping visitou funcionários e residentes de nível de base em Beijing durante uma visita de inspeção de dois dias, de segunda a terça-feira, estendendo cumprimentos da Festa da Primavera ao povo chinês no país e no exterior antes do festival.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, desejou-lhes boa saúde, sucesso na carreira e felicidade familiar. Ele também desejou paz e prosperidade ao país no Ano do Cavalo.

A Festa da Primavera, também conhecida como Ano Novo Chinês, é o festival tradicional mais importante para os chineses. Neste ano, cai em 17 de fevereiro.