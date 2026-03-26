Zhao Leji se reúne com convidados estrangeiros em Boao

CGTN – O presidente da Assembleia Popular Nacional (APN), o órgão legislativo nacional da China, Zhao Leji, reuniu-se na quarta-feira (25), em Boao, província de Hainan, com a presidente da Assembleia Nacional do Azerbaijão, Sahiba Gafarova, e com o primeiro vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, Roman Sklyar, que estão na China para participar da conferência anual do Fórum de Boao para a Ásia 2026.

Durante o encontro com Gafarova, Zhao Leji afirmou que a China deseja, em conjunto com o Azerbaijão, seguir o consenso alcançado pelos chefes de Estado dos dois países, promover a amizade tradicional e o apoio mútuo e abrir novos espaços para o desenvolvimento de benefícios mútuos.

Segundo ele, a APN quer fortalecer o intercâmbio com a Assembleia Nacional do Azerbaijão, a fim de fornecer garantias jurídicas para a cooperação pragmática entre as duas nações.

Gafarova disse que seu país defende firmemente o princípio de Uma Só China e está disposto a fortalecer a cooperação com a China em todos os setores.

Durante a reunião com Sklyar, Zhao Leji afirmou que a China quer trabalhar em conjunto com o Cazaquistão para implementar os consensos alcançados pelos chefes de Estado dos dois países, aprofundar a cooperação pragmática e ampliar o intercâmbio cultural e entre pessoas.

Sklyar afirmou que seu país apoia as iniciativas globais propostas pelo presidente Xi Jinping. Segundo ele, sob a orientação estratégica dos chefes de Estado dos dois países, as relações bilaterais vêm se aprofundando continuamente. O lado cazaque deseja fortalecer a cooperação com a China em diversas áreas, como legislação, economia, comércio e energia.

Fonte: CMG