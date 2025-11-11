Ana Toni destaca início promissor da COP30 com consenso inédito entre países

247 – A CEO da COP30, Ana Toni, afirmou que a presidência brasileira conquistou um feito diplomático importante ao conseguir abrir oficialmente a agenda de negociações no primeiro dia da conferência, realizada em 2025.

O fato, segundo ela, representa um avanço histórico nas discussões climáticas globais e reforça a capacidade do Brasil de liderar o diálogo entre as nações. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa, conforme destacou o jornal Valor Econômico (leia aqui).

Brasil supera impasse diplomático e abre caminho para negociações

“Nas últimas quatro COPs, não fomos capazes de abrir a agenda no primeiro dia. Então, isso é uma grande notícia para nós, porque fomos capazes, neste presente momento geopolítico, de abrir a agenda”, declarou Toni. Segundo a CEO, a superação desse impasse demonstra maturidade política e cooperação entre os países participantes.

A agenda da COP30 reúne 145 tópicos, dos quais 20 são considerados prioritários pela presidência brasileira. Embora pareça um gesto formal, a abertura imediata evita atrasos e travamentos nas discussões técnicas que embasam as decisões finais da conferência. “Nós sentimos que foi um grande acontecimento. Parece que foi pouco, mas foi muito trabalho”, disse Toni. “Se não abríssemos a agenda, o trabalho técnico em todos os temas que são mandados poderiam não ser iniciados.”

Compromisso crescente com o Acordo de Paris

A executiva também destacou o envolvimento crescente dos países com o Acordo de Paris, marco global de combate às mudanças climáticas. Até o momento, 111 nações apresentaram suas NDCs — planos nacionais para redução de emissões e adaptação climática.

“O número mostra que os países estão muito engajados com o Acordo de Paris, fazendo as suas NDCs, fazendo os seus planejamentos”, afirmou. Para Toni, esse engajamento demonstra que o tema climático voltou ao centro das prioridades internacionais.

Participação quase universal reforça confiança

Com 194 países credenciados para participar das negociações, a COP30 atinge um dos maiores níveis de adesão já registrados. “Quase todos os países estão aqui conosco, acreditados, participando das negociações, o que mostra que a COP começou muito bem”, comemorou a CEO.

Ao encerrar sua fala, Ana Toni transmitiu uma mensagem de confiança e determinação: “Vamos manter esse ritmo agora até o final.”