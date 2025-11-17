COP30: Mutirão diplomático busca fechar "Pacote de Belém" até quarta

247 - As negociações da COP30 entraram em regime de força-tarefa em Belém. A presidência brasileira da conferência climática anunciou que as discussões entre os países não terão hora para acabar a partir desta segunda-feira (17), com reuniões que devem seguir madrugada adentro para garantir a entrega do chamado “Pacote de Belém”, o novo acordo global do clima que está sendo costurado na capital paraense. A informação é da Folha de S. Paulo.

A expectativa é fatiar a publicação do pacto em duas etapas, a primeira delas prevista para quarta-feira (19) — quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna ao evento para reuniões diplomáticas com chefes de Estado, sociedade civil, lideranças indígenas e representantes da ONU.

“As negociações não têm hora para terminar. Aplicamos o conceito de mutirão à urgência climática”, afirmou a negociadora-chefe do Brasil, Liliam Chagas.

A COP30 segue oficialmente até sexta-feira (21), quando deveria ser divulgado o texto completo. A estratégia do governo brasileiro busca evitar atrasos que vêm marcando conferências passadas, além de usar a presença de Lula para fortalecer o peso político do primeiro anúncio.

O que pode entrar no “Pacote de Belém”

Uma carta enviada às delegações pelo presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, lista temas que podem integrar a primeira parte do acordo:

Indicadores globais de adaptação climática

Programa de trabalho para transição justa

Planos nacionais de adaptação

Reformulação do comitê permanente de finanças

Decisões sobre o Fundo de Perdas e Danos

Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)

Ainda assim, a presidência alerta que nenhum item está garantido — a redação final dependerá de consenso entre os países.