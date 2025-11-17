TV 247 logo
      COP30: Mutirão diplomático busca fechar "Pacote de Belém" até quarta

      Presidente da cúpula e negociadores ampliam reuniões para garantir primeiras entregas do novo pacto climático: "negociações não têm hora para terminar"

      O presidente da COP30, André Corrêa do Lago fala em coletiva de imprensa de balanço final do dia de hoje na COP30 (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

      247 - As negociações da COP30 entraram em regime de força-tarefa em Belém. A presidência brasileira da conferência climática anunciou que as discussões entre os países não terão hora para acabar a partir desta segunda-feira (17), com reuniões que devem seguir madrugada adentro para garantir a entrega do chamado “Pacote de Belém”, o novo acordo global do clima que está sendo costurado na capital paraense. A informação é da Folha de S. Paulo.

      A expectativa é fatiar a publicação do pacto em duas etapas, a primeira delas prevista para quarta-feira (19) — quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna ao evento para reuniões diplomáticas com chefes de Estado, sociedade civil, lideranças indígenas e representantes da ONU.

       “As negociações não têm hora para terminar. Aplicamos o conceito de mutirão à urgência climática”, afirmou a negociadora-chefe do Brasil, Liliam Chagas.

      A COP30 segue oficialmente até sexta-feira (21), quando deveria ser divulgado o texto completo. A estratégia do governo brasileiro busca evitar atrasos que vêm marcando conferências passadas, além de usar a presença de Lula para fortalecer o peso político do primeiro anúncio.

      O que pode entrar no “Pacote de Belém”

      Uma carta enviada às delegações pelo presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, lista temas que podem integrar a primeira parte do acordo:

      •  Indicadores globais de adaptação climática
      •  Programa de trabalho para transição justa
      •  Planos nacionais de adaptação
      •  Reformulação do comitê permanente de finanças
      •  Decisões sobre o Fundo de Perdas e Danos
      •  Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)

      Ainda assim, a presidência alerta que nenhum item está garantido — a redação final dependerá de consenso entre os países.

