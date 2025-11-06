COP30 propõe taxar jatinhos, super-ricos e moda de luxo para financiar transição energética

247 - A Presidência da COP30 sugeriu nesta quarta-feira (5) a taxação global de transporte particular aéreo ou marítimo, como jatinhos e iates, para alcançar as metas de financiamento da transição energética e de adaptação às mudanças climáticas. A medida pode arrecadar até US$ 223 bilhões. Artigos de moda de luxo, produtos militares e tecnologia também podem ser taxados, com potencial de até US$ 112 bilhões em arrecadação.

Chamado de “Mapa do Caminho”, o texto foi lançado em parceria com a presidência da COP29 e afirmou ser necessário US$ 1,3 trilhão por ano para ajudar no abandono de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão. A ideia é incentivar o uso de fontes renováveis, além de investir em estruturas para conter o impacto das mudanças climáticas.

Uma sugestão é um imposto sobre grandes fortunas, já adotado em alguns países europeus e defendido pelo presidente Lula. Outra recomendação é que países desenvolvidos façam um aporte de 0,7% da Renda Nacional Bruta (RNB) para financiar a transição energética.