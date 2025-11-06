TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Meio Ambiente

      Lula alerta para risco de savanização da Amazônia e pede ação coletiva global

      Presidente também pediu revigoração do multilateralismo

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a abertura da sessão plenária da Cúpula do Clima (COP30), no Parque da Cidade, em Belém (PA) - 06/11/2025 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou nesta quinta-feira (8) para o risco de "savanização" da Amazônia, decorrente, segundo ele, do aumento das temperaturas oceânicas. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      "O aumento das temperaturas dos oceanos pode inibir a formação de chuvas aqui na floresta Amazônica. Sua savanização traria consequências nefastas para o clima e para a agricultura em todo o mundo", disse o presidente Lula durante a mesa redonda “Clima e Natureza: Florestas e Oceanos”, na Cúpula de Líderes da COP30, em Belém (PA).

      Diante do risco, o presidente Lula defendeu uma revigoração do multilateralismo e a ação coletiva. "Em 2024, as florestas tropicais desapareceram mais rapidamente do que nunca. Perdemos uma área equivalente ao Panamá. Somente um multilateralismo revigorado pode equacionar esses dilemas de ação coletiva", acrescentou Lula. 

      Artigos Relacionados

      Tags