Lula alerta para risco de savanização da Amazônia e pede ação coletiva global

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou nesta quinta-feira (8) para o risco de "savanização" da Amazônia, decorrente, segundo ele, do aumento das temperaturas oceânicas.

"O aumento das temperaturas dos oceanos pode inibir a formação de chuvas aqui na floresta Amazônica. Sua savanização traria consequências nefastas para o clima e para a agricultura em todo o mundo", disse o presidente Lula durante a mesa redonda “Clima e Natureza: Florestas e Oceanos”, na Cúpula de Líderes da COP30, em Belém (PA).

Diante do risco, o presidente Lula defendeu uma revigoração do multilateralismo e a ação coletiva. "Em 2024, as florestas tropicais desapareceram mais rapidamente do que nunca. Perdemos uma área equivalente ao Panamá. Somente um multilateralismo revigorado pode equacionar esses dilemas de ação coletiva", acrescentou Lula.