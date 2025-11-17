Deputado do Psol critica chanceler alemão: 'um ser humano muito infeliz'

247 - O deputado estadual Guilherme Cortez (Psol-SP) criticou nesta segunda-feira (17) as declarações feitas pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre a cidade de Belém (PA).

“Eu ia chamar de infelizes as declarações do chanceler alemão, mas pra não gostar de Belém tem que ser um ser humano muito infeliz mesmo”, escreveu o parlamentar na rede social X.

“A extrema-direita tá numa draga tão grande que sobrou pra eles defender gringo falando mal de Belém. Que fase”, acrescentou o parlamentar do Psol na postagem.

Na avaliação feita pelo ministro alemão, jornalistas que o acompanharam no evento em Belém ficaram “contentes ao poder deixar a cidade amazônica e retornar para seu país”.

Líderes do campo progressista brasileiro entenderam que as declarações do ministro representaram uma ofensa à maneira como o Brasil organizou a COP30.