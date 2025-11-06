TV 247 logo
      Macron: acordo entre Mercosul e UE precisa defender os agricultores franceses

      Lideranças chegaram a anunciar o acordo, mas ainda não assinaram a proposta

      Emmanuel Macron (Foto: Alex Ferro/COP30)

      247 - O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira (6), em Belém (PA), que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul precisa levar em consideração os interesses dos agricultores do país europeu. 

      Chefes de Estado do Mercosul e a representante da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, anunciaram, em 6 de dezembro de 2024, que foi firmado o acordo de livre comércio para diminuição das tarifas de exportação entre os países desses mercados. 

      Mas ainda é preciso assinar o acordo, que, em seguida, tem de ser aprovado internamente em cada uma das nações. Não existe prazo para a finalização desse processo.

      Durante cerimônia em Montevidéu no final do ano passado, o acordo foi anunciado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; do presidente argentino, Javier Milei; do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou; e do Paraguai, Santiago Peña. O acordo envolve nações que representam mais de 750 milhões de pessoas.

      Em Belém, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou esta semana que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul deve ser assinado no dia 20 de dezembro deste ano. 

