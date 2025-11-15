Ministério de Minas e Energia assina protocolo de intenções com a Global Energy Alliance

247 - O Ministério de Minas e Energia formalizou neste sábado (15) uma nova cooperação com a Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), durante a COP30, realizada em Belém (PA). A iniciativa estabelece ações coordenadas para ampliar o acesso à energia renovável em comunidades isoladas da Amazônia, com foco na expansão de oportunidades econômicas e no enfrentamento da pobreza energética.

O acordo tem validade de cinco anos e pretende impulsionar investimentos, assistência técnica e projetos de uso produtivo de energia na região, alinhados às políticas nacionais e à missão da GEAPP.

O ministro Alexandre Silveira destacou que a cooperação reforça a estratégia do governo federal de universalizar o acesso à energia renovável e reduzir desigualdades históricas. “O Brasil está mostrando que é possível combinar inclusão energética, responsabilidade climática e oportunidade econômica. O protocolo de intenções assinado com a Global Energy Alliance é mais um passo para transformar a ambição climática em ação concreta”, afirmou.

O documento apoiará os esforços para superar um dos maiores desafios energéticos do país: quase um milhão de moradores da Amazônia ainda vivem sem eletricidade, enquanto outros 2 milhões permanecem desconectados da rede nacional. A parceria também fortalece metas de redução da dependência de combustíveis fósseis e de estímulo ao desenvolvimento local com base em fontes limpas.

O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, Gustavo Ataíde, ressaltou a convergência entre a iniciativa e o programa Energias da Amazônia, considerado pelo governo o maior esforço de descarbonização em andamento no mundo. “Estamos alinhando investimento e inovação para garantir que a energia limpa impulsione os empreendimentos locais, apoie serviços essenciais e promova o crescimento econômico inclusivo. Isso converge com as nossas diretrizes do Energias da Amazônia, que é o maior programa de descarbonização do mundo. É geração de energia limpa com qualidade para a população”, afirmou.

O protocolo estabelece cooperação em financiamento, transferência de conhecimento e ações conjuntas para ampliar soluções renováveis na região. Com a consolidação da parceria, o governo projeta avanços estruturais que poderão transformar a dinâmica energética em áreas remotas, promovendo inclusão, segurança climática e novas oportunidades produtivas.