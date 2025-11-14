Ministro da Energia da Austrália pressiona para sediar COP31

SYDNEY (Reuters) - O ministro de Energia da Austrália, Chris Bowen, disse que viajaria no sábado para a cúpula climática COP30 no Brasil para pressionar para que a Austrália seja a anfitriã da cúpula do próximo ano, em meio a um impasse com a rival Turquia.

A Austrália e a Turquia apresentaram propostas em 2022 para sediar a conferência climática das Nações Unidas e, desde então, ambos os países têm se recusado a ceder à outra parte. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, escreveu este mês ao presidente turco, Tayyip Erdogan, em uma tentativa de resolver a longa disputa.

Bowen disse em um comunicado que defenderia fortemente a Austrália e destacaria seu setor de energia limpa na cúpula na cidade amazônica de Belém.

A Austrália quer sediar a cúpula do próximo ano com as nações das ilhas do Pacífico pela primeira vez e mostrar como lutar juntos contra a "ameaça existencial" da mudança climática, disse Bowen.

"Nossa nação tem muito em jogo quando se trata de mudanças climáticas, mas cada esforço que fizermos agora ajudará a evitar os piores impactos", acrescentou.

Um bloco diplomático regional de 18 países, o Fórum das Ilhas do Pacífico, está apoiando a candidatura da Austrália. Várias nações insulares do Pacífico correm o risco de sofrer com a elevação dos mares.

A Austrália, com o objetivo de se tornar "uma superpotência de energia renovável", está se afastando da energia do carvão e do gás e está buscando investimentos em minerais essenciais, aço verde e tecnologias de transição, como baterias.

A Turquia diz que quer uma COP -- ou Conferência das Partes -- que aborde mais diretamente o financiamento dos esforços climáticos dos países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, mostre seu progresso em direção a uma meta de emissões líquidas zero em 2053.

A COP anual, o principal fórum do mundo para impulsionar a ação climática, cresceu ao longo dos anos, transformando-se de reuniões diplomáticas em grandes feiras comerciais onde os países anfitriões podem promover perspectivas econômicas.