Na COP30, Tesouro lança plataforma para acompanhar investimentos do Eco Invest Brasil

247 - O Tesouro Nacional apresentou neste sábado (15) uma nova ferramenta para monitoramento dos investimentos vinculados ao Eco Invest Brasil. O lançamento ocorreu durante a Agenda de Ação da COP30, em um evento que reuniu representantes do governo e parceiros internacionais.

A solução digital organiza informações sobre projetos financiados pelo Eco Invest, permitindo identificar a localização geográfica das iniciativas, o volume de recursos públicos e privados envolvidos, o estágio de execução e os setores beneficiados. O sistema também apresenta a categorização por áreas estratégicas — bioeconomia, economia circular, infraestrutura verde, adaptação climática e transição energética — oferecendo um panorama integrado do impacto territorial do programa.

Membro do Comitê Executivo do Eco Invest Brasil, Mário Gouvêa enfatizou a relevância da ferramenta ao evidenciar, com precisão, como os investimentos se materializam em desenvolvimento regional. “O monitor mostra, de forma objetiva, onde os recursos chegam, quais setores estão sendo ativados e qual é o impacto econômico gerado. É uma ferramenta que vai aproximar a sociedade dos resultados e do impacto na vida das pessoas. São os números do Eco Invest apresentados de uma forma ainda mais concreta e prática”, afirmou.

Até o momento, a plataforma reúne dados de 12 projetos em andamento: cinco ligados à economia circular, quatro ao setor de transição energética, dois à infraestrutura verde e adaptação climática e um voltado à bioeconomia. Distribuídas por todas as regiões brasileiras, essas iniciativas acumulam investimentos superiores a R$ 12 bilhões. Em termos de volume financeiro, a transição energética lidera com mais de R$ 7,7 bilhões, seguida pela economia circular, com aproximadamente R$ 3 bilhões, pela bioeconomia, com R$ 720 milhões, e pela infraestrutura verde e adaptação, com quase R$ 500 milhões.

Os projetos mapeados fazem parte do 1º Leilão do Eco Invest, que mobilizou mais de R$ 45 bilhões em capital público e privado. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o Monitor Eco Invest Brasil consolida o avanço da política climática do país. “O Eco Invest inaugurou uma nova geração de instrumentos para financiar a transformação ecológica do Brasil. O Monitor consolida essa inovação e reforça a transparência e a credibilidade do Programa, posicionando o Brasil como referência global na construção de soluções financeiras para impulsionar o desenvolvimento sustentável”, destacou.

Coordenado conjuntamente pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Fazenda, o Eco Invest Brasil conta com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Embaixada do Reino Unido. A iniciativa integra o Novo Brasil – Plano de Transformação Ecológica, que busca modernizar a economia nacional por meio do fortalecimento de setores estratégicos de baixo carbono, da ampliação da bioeconomia, da indústria verde e do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis.