Imagem oculta em documento da Bharat Biotech reforça suspeitas sobre caso Covaxin

Novas inconsistências no documento que dá plenos poderes à empresa brasileira Precisa, em nome da Barath Biotech, reforçam suspeitas sobre a tentativa de compra da vacina indiana. Depois de erros até do nome do bairro da farmacêutica da Índia, agora documento apresenta duas cores edit

247 - Uma imagem oculta nos documentos atribuídos à Bharat Biotech encaminhados pela empresa brasileira Precisa ao Ministério da Saúde reforça as suspeitas envolvendo a documentação necessária para a compra da vacina Covaxin, aponta reportagem de Thaísa Oliveira, da Rádio CBN . No final de semana, outra reportagem já havia apontado erros na documentação, como o nome do bairro da farmacêutica, na Índia.

O arquivo está encoberto pelo texto de dois documentos enviados ao Ministério da Saúde às vésperas da assinatura do contrato. A imagem exibida revela que procuração e certidão de fatos impeditivos têm duas cores diferentes.

“Com o aumento do brilho, é possível verificar que os documentos em português têm duas cores, sendo uma idêntica à do documento da Bharat Biotech, em inglês. Mesmo tendo sido escrita à mão, a assinatura parece exatamente igual nas três imagens. As manchas do carimbo também se repetem. O que está diferente entre um arquivo e outro é o conteúdo”, explica a reportagem.

A CBN lembra que, no começo do mês, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) apontou que as notas fiscais enviadas ao Ministério da Saúde tinham indícios de falsificação:

“Tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém”.

“Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Tem inúmeros erros de inglês. Talvez o mais desmoralizante deles seja ao 17. No lugar de 'price' está 'prince'. Eu acho que é um dialeto que só eles conhecem”, acrescentou. A parlamentar é uma das que tem mergulhado na investigação sobre o caso Covaxin na CPI da Covid.

