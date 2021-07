Documentos da Precisa apresentam erros graves e levantam suspeitas sobre autenticidade

No documento de representação exclusiva, que dá plenos poderes à Precisa nas negociações, o nome do bairro indiano aparece com um erro de digitação edit

247 - Documentos enviados pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde, em nome da farmacêutica indiana Bharat Biotech, apresentam inconsistências graves. As certidões, que tratam da aquisição da vacina Covaxin, estão em posse da CPI da Covid.

Os documentos são em papel timbrado e estão carimbados, mas até o nome e endereço estão errados, informa a rádio CBN.

No documento de representação exclusiva, que dá plenos poderes à Precisa, representante da Bharat Biotech no Brasil, o nome do bairro indiano aparece com um erro de digitação. O nome do laboratório está escrito como Bharat Biotech Limitada Internacional, ao invés de Bharat Biotech Internacional Limitada.

O outro documento é uma declaração de inexistência de fatos impeditivos, em que está escrito duas vezes Biotech com B no final, e não com H.

Os documentos foram enviados pelo laboratório em português, ao contrário do padrão, o inglês.

