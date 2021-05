Pedido de habeas corpus para livrar Pazuello na CPI está pronto para ser enviado ao STF

Texto está na mesa para ser assinado por André Mendonça, chefe da Advocacia Geral da União, e pode ser apresentado ao STF a qualquer momento. Se aceito pelo STF, HC permite que o ex-ministro da Saúde fique em silêncio no Senado edit

247 - Um pedido de habeas corpus para que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello fique em silêncio na CPI da Covid no Senado está pronto para ser assinado pelo chefe da Advocacia Geral da União, André Mendonça.

O texto, que estaria sobre a mesa de Mendonça, pode ser enviado a qualquer momento para o Supremo Tribunal Federal, segundo reportagem do Globo . O depoimento de Pazuello está marcado para a próxima quarta-feira (19).

Na avaliação da defesa de Pazuello, a atuação dos senadores nos depoimentos do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada, e do ex-chefe da Secom, Fábio Wajngarten, nesta tarde favorecem a ação sobre Pazuello no STF.

Na sessão desta quarta, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e outros colegas chegaram a pedir a prisão do ex-secretário por mentir à CPI . O pedido foi negado pelo presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD-SP).

Em entrevista logo após a sessão, o senador Flavio Bolsonaro, que armou um barraco ao final da audiência , defendeu que Pazuello vá à CPI e diga tudo o que sabe .

“O senhor defende que o Pazuello deponha aqui na CPI?”, perguntou um dos repórteres a Flávio, que respondeu: “Ele vem depor. Não negou que virá. Aliás, ele tem que vir depor e vai vir muito bem, tenho certeza, porque ele tem a verdade ao lado dele para poder trazer ao conhecimento de muitos senadores na CPI”.

