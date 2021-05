Senadora Eliziane Gama: Pazuello vai passear sem máscara no shopping e não pode vir à CPI?

247 - A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) ironizou a fuga do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que afirmou ter tido contato com pessoas suspeitas de Covid-19 e, por isso, não vai depor na CPI da Covid. O depoimento estava marcado para esta quarta-feira (5).

"Anda sem máscara e não pode vir à CPI", disse a parlamentar, pedindo a palavra. "Presidente Omar (Aziz), só lembrando exatamente isso, né? Vai sem máscara pro shopping e não pode vir à CPI", acrescentou.

A Comissão Parlamentar de Inquérito ouve nesta terça-feira (4) os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.

Pazuello havia dito ao atual ministro, Marcelo Queiroga na passagem do cargo no dia 24 daquele mês que parlamentares pediram “um pixulé” (dinheiro) na pasta no fim de 2020. O ex-ministro afirmou que uma “carreata de gente pedindo dinheiro politicamente” teria batido às portas do ministério no fim de 2020. Um dos objetivos da CPI seria revelar quem pediu dinheiro.

Assista ao vivo a transmissão da CPI pela TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.