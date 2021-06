Sócio da Precisa, Fernando Maximiano fez contato direto com o servidor da Saúde, Luis Ricardo

247 - O empresário Fernando Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, representante legal da Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin, fez contato direto com o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, que depõe nesta sexta-feira (25) à CPI da Covid, acompanhado de seu irmão, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). A Precisa é investigada na CPI.

“Nunca recebi uma ligação de ninguém, de diretor, de ninguém. Já nesse [caso], meu amigo, o que tem gente em cima pressionando”, relatou o servidor público, que denuncia irregularidades na compra da Covaxin pelo governo federal. Ele recebeu a ligação de Maximiano em um sábado de manhã. “Não sei quem deu meu telefone para ele, deve ter sido o coronel Pires”, completou.

O militar chefiava desde janeiro a Diretoria de Programas do ministério, mas foi exonerado em meados de abril após a chegada do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O militar já havia sido mencionado antes da CPI, como tendo sido alguém que pressionou para conseguir avançar a negociação da compra da vacina indiana. “O coronel Pires foi um dos que pressionou meu irmão a assinar a compra da Covaxin, mas o processo estava todo errado e cheio de falhas. Esse foi um dos pontos que levamos ao presidente Bolsonaro sobre o que estava acontecendo no Ministério da Saúde”, disse o deputado Luis Miranda em entrevista ao Metrópoles .

BNDES

Reportagem da Veja publicada nesta sexta informa que o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, abriu as portas do BNDES para o dono da Precisa. Segundo a matéria, o parlamentar participou de uma videoconferência com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, de quem é amigo, e com Francisco Maximiano, que representava a empresa Xis Internet Fibra.

