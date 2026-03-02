30 anos sem Mamonas Assassinas: as premonições que cercaram a tragédia que chocou o Brasil

247 - Há exatos 30 anos, o Brasil amanhecia em choque com a morte dos integrantes do Mamonas Assassinas, fenômeno musical que conquistou o país em tempo recorde e teve a carreira interrompida de forma trágica em 2 de março de 1996.

O grupo voltava de um show em Brasília quando o avião Learjet 25D em que viajavam caiu na região da Serra da Cantareira, em São Paulo. Todos os ocupantes morreram na hora, encerrando abruptamente uma trajetória meteórica que havia transformado cinco jovens de Guarulhos nos artistas mais populares do país.

Além da comoção nacional, o acidente passou a ser cercado por relatos considerados por fãs e familiares como possíveis premonições.

Frases, brincadeiras e coincidências

Conhecidos pelo humor irreverente, os integrantes frequentemente faziam piadas sobre a própria fama e sobre a morte — algo comum ao estilo debochado da banda, mas que ganhou novo significado após o acidente.

Segundo relatos reunidos em matérias especiais ao longo dos anos, um dos músicos chegou a comentar, em tom de brincadeira, que o sucesso do grupo seria rápido e intenso, como se “não fosse durar muito”. Após a tragédia, a declaração passou a ser interpretada por fãs como um possível presságio.

Há ainda registros de entrevistas em que integrantes mencionavam o medo de voar e o cansaço provocado pela rotina frenética de shows. Em retrospecto, esses episódios passaram a alimentar a ideia de que sinais simbólicos antecederam o acidente.





Sucesso meteórico

Formado por Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli, o grupo lançou apenas um álbum de estúdio, em 1995.

Misturando rock, pagode, heavy metal, sertanejo e humor escrachado, a banda vendeu milhões de cópias em poucos meses e dominou rádios, programas de TV e apresentações pelo país. O sucesso foi tão rápido quanto intenso: em menos de um ano, os músicos passaram do anonimato ao estrelato nacional.

O acidente que parou o país

Na noite de 2 de março de 1996, o avião tentou pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, mas arremeteu antes de colidir contra a serra. A investigação apontou falha operacional durante a aproximação para o pouso.

A notícia mobilizou multidões. Fãs acompanharam velórios coletivos, emissoras interromperam a programação e o país viveu um raro momento de luto compartilhado na cultura pop brasileira.

O mito que permanece após três décadas

Trinta anos depois, o legado dos Mamonas Assassinas permanece vivo. Suas músicas continuam populares entre novas gerações, enquanto histórias sobre coincidências, frases marcantes e supostas premonições seguem alimentando a memória coletiva em torno do grupo.

Entre humor, irreverência e tragédia, a banda deixou uma marca única na música brasileira — e uma história que, três décadas depois, ainda mistura saudade, incredulidade e mistério.