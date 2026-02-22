TV 247 logo
      Ao som de Asa Branca, Brasil e Índia afinam relações diplomáticas em Nova Déli

      Em um de seus encontros oficiais com Modi na capital indiana, presidente Lula foi surpreendido ao escutar Asa Branca, de Luiz Gonzaga

      Luiz Gonzaga, Lula e Modi (Foto: Arquivo Nacional/ABr)

      247 - A música pode ser uma ponte entre Brasil e Índia. É o que pensam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

      Em um de seus encontros oficiais em Nova Déli, Lula foi surpreendido ao escutar Asa Branca, de Luiz Gonzaga — uma retribuição ao gesto que ele próprio havia feito durante a visita de Modi a Brasília no ano passado, quando o primeiro-ministro indiano foi recebido por Lula ao som de um canto tradicional indiano.

      "Fiquei surpreso ontem, no jantar de Estado e também no almoço. Não sei se os jornalistas brasileiros se lembram, mas quando o primeiro-ministro Modi visitou o Brasil no ano passado, fizemos uma pesquisa sobre a música que ele mais gostava. Fomos a São Paulo para tentar encontrar um cantor que pudesse interpretar a música que ele mais apreciava. Então, fizemos uma surpresa para ele no Palácio da Alvorada, e foi visível que ele se emocionou com a música que escolhemos para tocar para ele... Ontem fiquei surpreso porque durante o almoço começamos a ouvir uma música. Percebi que aquela música tinha algo a ver conosco... Depois tocaram outras músicas de compositores brasileiros. Tocaram Asa Branca...", disse Lula em coletiva de imprensa na capital indiana, referindo-se à canção de Luiz Gonzaga, transmitida pela agência ANI.

      "Quando olhei a terra ardendo
      Quá fogueira de São João
      Eu perguntei a Deus do céu: Ai
      Por que tamanha judiação?
      Que braseiro, que fornalha
      Nem um pé de plantação
      Por falta d'água, perdi meu gado
      Morreu de sede meu alazão
      Por falta d'água, perdi meu gado
      Morreu de sede meu alazão
      Inté mesmo a asa branca
      Bateu asas do sertão
      Entonce eu disse: Adeus, Rosinha
      Guarda contigo meu coração
      Entonce eu disse: Adeus, Rosinha
      Guarda contigo meu coração
      Hoje longe, muitas légua
      Numa triste solidão
      Espero a chuva cair de novo
      Pra mim voltar pro meu sertão
      Espero a chuva cair de novo
      Pra mim voltar pro meu sertão
      Quando o verde dos teus olho
      Se espalhar na plantação
      Eu te asseguro, não chore não, viu?
      Que eu voltarei, viu, meu coração?
      Eu te asseguro, não chore não, viu?
      Que eu voltarei, viu, meu coração?"

