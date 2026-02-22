Ao som de Asa Branca, Brasil e Índia afinam relações diplomáticas em Nova Déli
Em um de seus encontros oficiais com Modi na capital indiana, presidente Lula foi surpreendido ao escutar Asa Branca, de Luiz Gonzaga
247 - A música pode ser uma ponte entre Brasil e Índia. É o que pensam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.
Em um de seus encontros oficiais em Nova Déli, Lula foi surpreendido ao escutar Asa Branca, de Luiz Gonzaga — uma retribuição ao gesto que ele próprio havia feito durante a visita de Modi a Brasília no ano passado, quando o primeiro-ministro indiano foi recebido por Lula ao som de um canto tradicional indiano.
"Fiquei surpreso ontem, no jantar de Estado e também no almoço. Não sei se os jornalistas brasileiros se lembram, mas quando o primeiro-ministro Modi visitou o Brasil no ano passado, fizemos uma pesquisa sobre a música que ele mais gostava. Fomos a São Paulo para tentar encontrar um cantor que pudesse interpretar a música que ele mais apreciava. Então, fizemos uma surpresa para ele no Palácio da Alvorada, e foi visível que ele se emocionou com a música que escolhemos para tocar para ele... Ontem fiquei surpreso porque durante o almoço começamos a ouvir uma música. Percebi que aquela música tinha algo a ver conosco... Depois tocaram outras músicas de compositores brasileiros. Tocaram Asa Branca...", disse Lula em coletiva de imprensa na capital indiana, referindo-se à canção de Luiz Gonzaga, transmitida pela agência ANI.
