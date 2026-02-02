Ator relata método de Kleber Mendonça Filho em "O Agente Secreto"

247 - O ator Luciano Chirolli, intérprete do antagonista Henrique Ghirotti no filme O Agente Secreto, comentou o método de direção adotado por Kleber Mendonça Filho e afirmou que realizou o trabalho sem ter acesso prévio ao roteiro completo da obra. O longa garantiu quatro indicações à 98ª edição do Oscar, incluindo melhor filme, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura. As informações são da CNN Brasil.

Em entrevista concedida à Vitrine Filmes, produtora do longa, Chirolli relatou que aceitou o papel sem ler o roteiro e que recebeu orientações diretas do diretor durante as filmagens. Segundo ele, Kleber Mendonça Filho conduzia as cenas de forma pontual, priorizando a construção do momento específico de cada gravação.





Diretor orientou atores cena a cena durante filmagens

"Eu fui fazer sem ler o roteiro mesmo. Eu sabia qual era a minha posição, minha postura e ele foi me dirigindo. 'Essa é a cena, não importa muito o que veio antes e nem muito depois, faça essa cena. Depois que você ler o roteiro a gente continua conversando'", afirmou o ator. Chirolli comparou o trabalho do diretor ao de um maestro e descreveu o processo de criação como coletivo. "O Kleber é um regente. Ele compõe junto com a gente. É realmente uma sinfonia", disse.

No filme, o ator interpreta um empresário que persegue o personagem Marcelo, também chamado de Armando, vivido por Wagner Moura. Chirolli afirmou que se sentiu satisfeito ao assumir o papel do antagonista, mesmo com participação limitada em número de cenas.

Papel de vilão compactuado com ditadura

"Eu gosto muito que, mesmo com poucas cenas, eu que trago o fio antagônico para a história, que é o inimigo do Wagner Moura. Ele é um cara mesquinho, competitivo e compactuado com a ditadura. É muito, muito bom ser antagonista, ser meio o vilão do filme", declarou.

Outro integrante do elenco, Kaiony Venâncio, também comentou ter trabalhado sem acesso integral ao roteiro. Em entrevista à CNN Brasil, o ator, que interpreta o matador de aluguel Vilmar, afirmou que sequer conhecia o desfecho de sua própria trajetória no filme. "Kleber fez isso de propósito. Eu não sabia o que ia acontecer na minha cena final, eu soube na hora de gravar. Eu disse: 'espetacular'", relatou.