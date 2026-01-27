Brasil soma quatro indicações no BAFTA 2026 com destaque para O Agente Secreto

247 - A Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão anunciou nesta terça-feira (27) os indicados ao BAFTA 2026, uma das principais premiações do cinema mundial, frequentemente chamada de “Oscar britânico”. A lista confirma a presença do Brasil em quatro categorias e consolida o reconhecimento internacional de produções e profissionais do país nesta temporada de premiações.

Entre os destaques brasileiros está o longa “O Agente Secreto”, que recebeu duas indicações: melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. Já o documentário “Apocalipse nos Trópicos” aparece entre os concorrentes ao prêmio de melhor documentário, ampliando a visibilidade do cinema nacional no circuito internacional.

O Brasil também marca presença em categorias técnicas. O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado a melhor fotografia pelo trabalho em “Sonhos de Trem”, reforçando o prestígio de profissionais brasileiros nos bastidores das grandes produções. Em contrapartida, Wagner Moura não figura entre os indicados a melhor ator, algo já esperado, uma vez que seu nome não constava na lista de pré-selecionados divulgada no início de janeiro.

Além das produções brasileiras, o BAFTA 2026 reúne uma ampla seleção de filmes e artistas de destaque do cinema internacional. Entre os longas citados nas principais categorias estão “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Uma Batalha Após a Outra”, “Valor Sentimental” e “Pecadores”.

A disputa nas categorias de atuação inclui nomes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Emma Stone, Carey Mulligan, Paul Mescal, Jesse Plemons e Benicio del Toro, entre outros. Já na direção, concorrem cineastas como Yorgos Lanthimos, Chloé Zhao, Josh Safdie, Paul Thomas Anderson, Joachim Trier e Ryan Coogler.

A cerimônia do BAFTA 2026 está marcada para o dia 22 de fevereiro e deve reunir produções de diferentes países, gêneros e estilos. A presença brasileira em quatro categorias reforça o alcance internacional do cinema nacional e sua inserção crescente entre as principais premiações da indústria audiovisual.