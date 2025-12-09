Beyoncé aciona Justiça após uso de música sem autorização em trailer de filme sobre Bolsonaro
Cantora move medidas legais para retirar “Survivor” de prévia de filme que retrata trajetória do ex-presidente preso
247 - A equipe de Beyoncé confirmou ter iniciado ações legais para remover a música Survivor do trailer do filme “The Dark Horse”, divulgado na última segunda-feira (8). Segundo informou a revista Marie Claire, a produtora da prévia não possuía autorização para utilizar a faixa, originalmente lançada pelo grupo Destiny 's Child.
O longa-metragem reconstitui a trajetória política de Jair Bolsonaro, apresentado como ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. Após a divulgação do trailer, um perfil de fãs da artista no X (antigo Twitter) afirmou ter alertado a equipe da cantora sobre o uso indevido da canção, o que levou à imediata mobilização de seus advogados.
A reação foi reforçada publicamente por Anderson Nick, Coordenador de Projetos da BeyGOOD no Brasil. Ele criticou o uso da música e confirmou a adoção de medidas jurídicas. “Obrigado a todos que mandaram DM dizendo que a música 'Survivor' foi utilizada no trailer do filme do inominável inelegível presidiário golpista. Obviamente, a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que seja retirado do ar o mais rápido possível”, afirmou.