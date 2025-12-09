Beyoncé aciona Justiça após uso de música sem autorização em trailer de filme sobre Bolsonaro

247 - A equipe de Beyoncé confirmou ter iniciado ações legais para remover a música Survivor do trailer do filme “The Dark Horse”, divulgado na última segunda-feira (8). Segundo informou a revista Marie Claire, a produtora da prévia não possuía autorização para utilizar a faixa, originalmente lançada pelo grupo Destiny 's Child.

O longa-metragem reconstitui a trajetória política de Jair Bolsonaro, apresentado como ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. Após a divulgação do trailer, um perfil de fãs da artista no X (antigo Twitter) afirmou ter alertado a equipe da cantora sobre o uso indevido da canção, o que levou à imediata mobilização de seus advogados.

A reação foi reforçada publicamente por Anderson Nick, Coordenador de Projetos da BeyGOOD no Brasil. Ele criticou o uso da música e confirmou a adoção de medidas jurídicas. “Obrigado a todos que mandaram DM dizendo que a música 'Survivor' foi utilizada no trailer do filme do inominável inelegível presidiário golpista. Obviamente, a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que seja retirado do ar o mais rápido possível”, afirmou.