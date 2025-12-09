Após reunião, centrão descarta apoio imediato a Flávio Bolsonaro

247 - O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, afirmou que ainda não há definição do centrão sobre o apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026. Segundo ele, os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda, irão antes consultar as bancadas de suas siglas para decidir se embarcam ou não no projeto eleitoral do senador fluminense. A movimentação foi revelada após reunião realizada na casa de Flávio Bolsonaro, em Brasília, na noite de segunda-feira (8).

De acordo com o relato de Rogério Marinho, Flávio usou a reunião para apresentar seu plano político e as condições que considera essenciais para levar adiante a disputa presidencial. “O senador Flávio colocou as condições da sua campanha, da sua candidatura, a necessidade de estarmos juntos e o que pretende apresentar como projeto de país. Tanto o Ciro quanto o Rueda, que representam hoje uma federação por vir, foram muito receptivos e vão conversar com seus partidos para tomar uma decisão”, declarou Marinho.

Apesar da avaliação positiva sobre o encontro, os dirigentes do centrão evitaram formalizar apoio imediato ao nome de Flávio Bolsonaro. Segundo o senador potiguar, a sinalização é de cautela e de consulta interna às bancadas antes de qualquer anúncio público. Ele destacou que, até aqui, a discussão sobre a candidatura vinha sendo tratada de maneira restrita no núcleo político mais próximo.

Marinho admitiu que os partidos aliados foram surpreendidos pela forma como a pré-candidatura foi colocada. Nas palavras do líder da oposição, “a definição [sobre a candidatura] não foi comunicada com antecedência aos partidos aliados, àqueles que estão dentro do mesmo projeto”. A observação expõe o desconforto de parte das siglas que orbitam o mesmo campo político e agora buscam se alinhar às novas condições apresentadas.

A reunião na casa de Flávio Bolsonaro contou também com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O encontro serviu como uma primeira rodada formal de conversas com o grupo de centro, após o anúncio de que o senador se colocaria como candidato do campo bolsonarista em substituição a Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Flávio havia comunicado, na última sexta-feira (5), que assumiria a cabeça de chapa do grupo político nas eleições de 2026. Desde então, intensificou a busca por apoio de partidos de centro, tentando consolidar sua pré-candidatura e reduzir resistências internas. No centro dessas negociações está o conjunto de condições estabelecidas por Flávio para manter seu nome na disputa ou, eventualmente, recuar. Entre os pontos levantados por ele, está a defesa de anistia para os envolvidos no 8 de Janeiro e para o próprio Jair Bolsonaro. Essas exigências passaram a orientar o diálogo com os possíveis aliados e serão levadas às bancadas de PP e União Brasil antes que as siglas se posicionem oficialmente sobre o projeto presidencial de 2026.