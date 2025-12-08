Flávio Bolsonaro nega recuo e diz que mantém candidatura presidencial

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta segunda-feira (8) que sua candidatura à Presidência da República é irreversível, um dia após afirmar que poderia desistir da empreitada por um "preço".

"É irreversível. Minha candidatura não está à venda", disse o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Segundo ele, seu sobrenome seria uma "vantagem" sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Contudo, ele descartou a possibilidade de os dois concorrerem como candidatos ao mesmo tempo.

"Eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato e ele ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo o que o Tarcísio não é. Um cara extremamente inteligente, um cara que eu não tenho dúvida: a gente vai estar junto", afirmou.

Flávio disse ainda que só desistirá da candidatura se a inelegibilidade do pai for revertida, o que, admitiu, não é um cenário provável. O senador também disse que deve buscar apoio de partidos como o PP, o União Brasil e o Republicanos.

Flávio Bolsonaro anunciou na última sexta-feira que foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro -- que está preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) --, para ser o candidato presidencial do bolsonarismo em 2026.