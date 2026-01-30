Bruce Springsteen canta música em protesto contra o ICE nas ruas de Minneapolis (vídeo)

247 - O músico Bruce Springsteen interpretou nesta sexta-feira (30) a canção inédita "Streets of Minneapolis" (Ruas de Minneapolis) em um show beneficente realizado nas ruas da cidade em Minnesota, nos Estados Unidos, em protesto contra a política de repressão violenta conduzida pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no governo do presidente Donald Trump. A apresentação ocorreu após o assassinato de dois civis durante operações federais no município do centro-oeste dos EUA.

Segundo a AFP, Springsteen, de 76 anos, compôs a música poucos dias antes do show, após a morte de Alex Pretti, um enfermeiro estadunidense que foi baleado por agentes do ICE enquanto filmava, com o celular, uma ação de combate à imigração irregular em Minneapolis.

A morte de Pretti foi o segundo caso registrado na cidade neste mês. No início de janeiro, Renee Good também foi morta a tiros durante uma operação conduzida por agentes federais no estado de Minnesota. Em publicação nas redes sociais, o cantor afirmou: "Escrevi esta canção no sábado, gravei ontem e apresento hoje a vocês, em resposta ao terror de Estado que está sendo exercido sobre a cidade de Minneapolis".

Canção é apresentada em show beneficente

A música faz referência direta ao clássico "Streets of Philadelphia" (Ruas da Filadélfia) e ganhou ampla repercussão ao ser apresentada ao vivo no evento beneficente organizado pelo guitarrista Tom Morello, ex-integrante do Rage Against the Machine. O show teve como objetivo protestar contra as ações do governo Trump e a atuação do ICE.

Springsteen e Morello já colaboraram musicalmente em outras ocasiões. De acordo com o relato divulgado, o cantor enviou a canção ao guitarrista antes do lançamento. Morello respondeu: "Bruce, a sutileza é maravilhosa, mas às vezes você precisa dar um chute nos dentes deles".

Letra menciona diretamente vítimas de operações do ICE

A letra de "Streets of Minneapolis" menciona diretamente o caso de Alex Pretti. "Os capangas federais de Trump o espancaram / No rosto e no peito / Então ouvimos os tiros / E Alex Pretti jazia morto na neve", diz um dos versos divulgados nas plataformas de streaming.

O refrão da canção também faz referência à cidade e às vítimas das operações. "Oh, nossa Minneapolis, ouço a sua voz / Chorando em meio à névoa sangrenta / Vamos nos lembrar dos nomes daqueles que morreram / Nas ruas de Minneapolis", canta Springsteen.

Músico mantém histórico de críticas a Trump

Conhecido por seu posicionamento político, o intérprete de "Born in the USA" (Nascido nos EUA) é filiado ao Partido Democrata e crítico recorrente do presidente Donald Trump. Springsteen já manifestou apoio público aos ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden, além da ex-candidata Kamala Harris.

No ano passado, durante um show, o músico afirmou que Trump estava "revertendo a histórica legislação sobre direitos civis que levou a uma sociedade mais justa e plural". Em resposta às críticas, o presidente dos Estados Unidos chamou o cantor de "imbecil desagradável".