Springsteen homenageia Renee Good e ataca ICE em recado duro ao presidente Trump

247 – O cantor e compositor Bruce Springsteen voltou a mirar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) após a morte de Renee Good, ao fazer um pronunciamento incisivo durante um concerto beneficente em Nova Jersey. As informações são do jornal The Independent, que relatou a fala do cantor a partir de um vídeo do evento publicado no YouTube.

O artista subiu ao palco em 17 de janeiro de 2026, numa participação surpresa no Light of Day Winterfest, festival anual que arrecada recursos para pesquisas e apoio a pessoas com Parkinson e outras doenças neurodegenerativas.

“Tempos incrivelmente críticos”, diz Springsteen

Ao introduzir a canção “The Promised Land” (1978), Springsteen, de 76 anos, afirmou que a música foi escrita “como uma ode à possibilidade americana” e que o país atravessa uma prova histórica.

“Eu escrevi esta música como uma ode à possibilidade americana”, disse. “Neste momento, estamos vivendo tempos incrivelmente críticos. Os Estados Unidos, os ideais e o valor pelos quais se sustentaram nos últimos 250 anos, estão sendo testados como nunca foram em tempos modernos. Esses valores e esses ideais nunca estiveram tão ameaçados quanto agora.”

Na sequência, o músico ampliou o ataque ao governo Trump e às operações federais com agentes armados e mascarados em cidades americanas, usando uma expressão que gerou forte repercussão.

“Se você acredita no poder da lei e que ninguém está acima dela, se você se opõe a tropas federais mascaradas e fortemente armadas invadindo uma cidade americana, usando táticas de gestapo contra nossos concidadãos, se você acredita que não merece ser assassinado por exercer seu direito americano de protestar, então envie uma mensagem a este presidente, como disse o prefeito da cidade: o ICE tem que cair f*** fora de Minneapolis”, prosseguiu Springsteen.

Homenagem a Renee Good e escalada de protestos

Em um dos momentos mais diretos da noite, Springsteen dedicou a música à memória de Renee Good.

“Esta música é para você e para a memória da mãe de três filhos e cidadã americana, Renee Good.”

Segundo o relato do jornal The Independent, Renee Good foi morta a tiros por um agente do ICE em Minneapolis em 7 de janeiro de 2026. Nas semanas seguintes, protestos se espalharam pelos Estados Unidos pedindo responsabilização pela morte dela e também por um episódio separado em Portland, onde agentes da Patrulha de Fronteira feriram duas pessoas.

O texto aponta que alguns protestos tiveram confrontos com forças de segurança, especialmente em Minneapolis, cidade onde o ICE estaria conduzindo sua maior operação de repressão migratória até aqui, no contexto do caso.

Prefeito de Minneapolis ecoa a frase citada por Springsteen

Ao reforçar o protesto contra a operação federal, Springsteen citou o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, que teria enviado um recado direto aos agentes do ICE deslocados para a cidade após o episódio.

“Caiam f*** fora”, afirmou Frey, segundo o relato. “Foi um agente usando poder de forma imprudente, o que resultou na morte de alguém, que acabou sendo morto”, completou.

Onda de críticas e reação de celebridades

A reportagem também situa a fala de Springsteen dentro de uma onda mais ampla de críticas de personalidades à administração Trump. No noticiário cultural, o ator Mark Ruffalo também atacou o presidente durante entrevistas ligadas à temporada de premiações, afirmando que depender da “moralidade” de Trump colocaria o país em risco.

“Se estamos confiando na moralidade desse cara para o país mais poderoso do mundo, então estamos todos em grande apuro”, disse Ruffalo, segundo o texto. “Então isso é por [Good]. Isso é pelas pessoas nos Estados Unidos que estão aterrorizadas e com medo hoje. Eu sei que eu sou uma delas. Eu amo este país. E o que eu estou vendo acontecer aqui não é a América.”

Ainda de acordo com a reportagem, Ruffalo esteve entre os participantes que usaram bottons com mensagens como “BE GOOD” e “ICE OUT”, em referência a Renee Good e aos protestos contra as ações do ICE.

Contexto político e tensão institucional

A declaração de Springsteen reforça a escalada de polarização política nos Estados Unidos sob a presidência de Trump, agora conectada a episódios de violência em operações de repressão migratória e a reações públicas que envolvem autoridades locais, artistas e movimentos de rua. Ao trazer para o palco expressões como “táticas de gestapo” e ao repetir o apelo para que o ICE deixe Minneapolis, o cantor reposiciona o debate como um teste direto aos limites do poder federal, ao direito de protesto e ao princípio de que “ninguém está acima da lei”, como ele próprio afirmou.