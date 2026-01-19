Apoio às políticas migratórias de Trump cai após tragédias em Minneapolis

247 - O apoio às políticas migratórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, registrou queda significativa após uma série de episódios violentos envolvendo agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) na cidade de Minneapolis. Pesquisas recentes indicam que parte expressiva da população passou a questionar os critérios e os impactos do programa de deportações conduzido pelo governo federal.

De acordo com informações publicadas pela agência Prensa Latina, a mudança de percepção ganhou força após o assassinato de Renee Good, uma mulher de 37 anos e mãe de três filhos, morta por um agente do ICE, além de outro tiroteio na mesma cidade que deixou um imigrante venezuelano ferido na perna, também envolvendo um agente da agência federal.

Os levantamentos mostram que esses episódios alteraram a forma como os norte-americanos enxergam os alvos das deportações. Cresce a sensação de que o governo deixou de priorizar criminosos considerados perigosos e passou a expor qualquer pessoa ao risco de ações do ICE. Como resultado, uma ligeira maioria dos entrevistados afirma que a atuação da agência tem tornado as comunidades menos seguras, superando o número daqueles que acreditam no efeito oposto.

No início do segundo mandato de Trump, o plano de deportação havia obtido aprovação relevante. No entanto, as opiniões começaram a se dividir ao longo dos meses e, após a tragédia em Minneapolis, o índice de apoio caiu ao patamar mais baixo dos últimos 12 meses. Um ano depois, poucos cidadãos nos Estados Unidos afirmam ter se beneficiado das políticas do presidente; pelo contrário, cresce o entendimento de que a situação pessoal de muitos piorou.

Esse cenário é detalhado na análise conjunta da CBS News com o instituto YouGov, divulgada no domingo (18), que aponta sentimentos de inquietação, insatisfação e cansaço entre os eleitores. Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente republicano à frente do governo.

Apesar do desgaste geral, Donald Trump mantém uma base sólida de apoio entre eleitores republicanos, especialmente entre os simpatizantes do movimento Make America Great Again (MAGA). Em contrapartida, o presidente dos Estados Unidos enfrenta perdas consistentes de aprovação entre eleitores independentes, jovens e outros segmentos do eleitorado.

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, completa-se um ano do retorno de Trump à Casa Branca, após vencer a então vice-presidente Kamala Harris na eleição presidencial. Além da vitória no Executivo, o Partido Republicano assegurou maioria no Congresso, passando a controlar tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado, o que ampliou a capacidade do governo de implementar sua agenda política.