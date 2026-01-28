Bruce Springsteen lança música inédita contra agressões do ICE em Minneapolis

247 - O músico Bruce Springsteen lançou nesta quarta-feira (28) a canção inédita Streets of Minneapolis (Ruas de Minneapolis), em protesto contra a violência praticada por agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, e em homenagem a moradores mortos durante operações do órgão em Minneapolis. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo comunicado divulgado pelo próprio artista, a música é dedicada a Renee Good e Alex Pretti, assassinados pelo ICE. "Escrevi esta música no sábado, gravei-a ontem e lancei-a para vocês hoje em resposta ao terror de Estado que está sendo perpetrado contra a cidade de Minneapolis", afirmou Springsteen. "É dedicada ao povo de Minneapolis, aos nossos vizinhos imigrantes inocentes e em memória de Alex Pretti e Renee Good. Que a paz esteja convosco", acrescentou.

Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen





Mensagem de protesto

A faixa começa com um arranjo parcialmente acústico e evolui para uma formação com banda completa, incorporando trechos pensados para canto coletivo. Entre eles, a expressão "ICE fora de Minneapolis", repetida como um refrão de protesto.

Na letra, Springsteen descreve Minneapolis como "uma cidade em chamas" que "lutou contra o fogo e o gelo sob as botas de um ocupante". O músico define esse ocupante como "o exército particular do Rei Trump, do Departamento de Segurança Interna", em referência direta ao presidente dos Estados Unidos e à política agressiva de imigração de seu governo.

O título Streets of Minneapolis faz alusão a Streets of Philadelphia, canção lançada por Springsteen nos anos 1990, associada à crise da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e trilha sonora do filme Filadélfia.