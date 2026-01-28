Agentes de imigração são afastados após morte em Minneapolis

WASHINGTON, 28 Jan (Reuters) - Pelo menos dois agentes federais envolvidos nos disparos fatais de sábado contra um cidadão norte-americano em Minneapolis foram colocados sob licença administrativa, informaram dois veículos norte-americanos nesta quarta-feira.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) disse que os dois agentes de imigração que descarregaram suas armas durante o incidente com Alex Pretti foram colocados em licença como parte de procedimentos padrão, informou a Fox News.

O MS NOW havia dito anteriormente que os agentes envolvidos no tiroteio com Pretti estavam sendo colocados sob licença, citando uma fonte não identificada.

Representantes do DHS não puderam ser imediatamente contatados para confirmar os relatos.

No sábado, agentes de imigração dispararam vários tiros contra Pretti, um enfermeiro intensivista que trabalhava em um hospital para veteranos. Sua morte foi o segundo encontro fatal entre agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) e cidadãos norte-americanos em Minnesota neste mês, provocando comoção nacional.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA disse que está analisando o tiroteio.

(Reportagem de Susan Heavey e Ted Hesson)