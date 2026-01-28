Influenciadora "meio brasileira" detona o ICE: 'incrivelmente desumano'

247 - A influenciadora digital Bri Fancy usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para fazer um desabafo contundente sobre a atuação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE). Em uma publicação no Instagram, ela afirmou estar abalada com as notícias recentes envolvendo políticas migratórias no seu país de origem e classificou como “incrivelmente desumano” o tratamento dispensado a imigrantes.

Nascida nos Estados Unidos e atualmente morando em São Paulo, Bri Fancy tem se destacado nas redes sociais por conteúdos sobre multiculturalismo e pela forte conexão com o Brasil, país onde passou grande parte da infância e adolescência.

No vídeo publicado no Instagram, Bri explicou por que decidiu se posicionar, mesmo afirmando que evita transformar seu perfil em um espaço político. “Mas o que está acontecendo agora com o ICE nos Estados Unidos é uma coisa que, como uma imigrante agora e como uma namorada de um ex-imigrante dos Estados Unidos, eu fico tremendo vendo o que está acontecendo. Estão tratando as pessoas de forma incrivelmente desumana”, declarou.

Ao longo do relato, a influenciadora descreveu o impacto emocional de acompanhar as notícias. “Tem dias que parece que o mundo vai acabar. Você abre o celular, vê as notícias e só vê atrocidade, sabe?”, disse, ao mencionar também outros episódios recentes que a deixaram abalada. Ela ressaltou ainda que não tem ignorado o tema, mas que enfrenta limitações para se aprofundar publicamente. “Quero que vocês saibam que isso não é uma coisa que eu estou ignorando. Eu tenho sim meus pensamentos sobre e que infelizmente eu não posso falar muito, até porque a gente tem trabalho nos Estados Unidos agora. A gente está indo para os Estados Unidos no mês que vem e o Pedro [namorado] não tem cidadania [estadunidense]”, afirmou.

Bri Fancy nasceu no Texas, mas veio ainda criança para o Brasil, onde viveu por cerca de dez anos com a família. A mudança ocorreu quando o pai foi transferido a trabalho para Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. A adaptação, de acordo com a própria influenciadora, foi difícil no início. Com o tempo, a relação com o país se aprofundou. Em cerca de um ano, Bri já se comunicava bem em português e, após alguns anos, perdeu o sotaque norte-americano. Mesmo depois do retorno aos Estados Unidos, aos 17 anos, por questões ligadas ao visto de trabalho do pai, o vínculo com o Brasil permaneceu forte.