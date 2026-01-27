Trump critica porte legal de arma por homem assassinado pelo ICE em Minneapolis

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (27) que Alex Pretti, assassinado a tiros por um agente federal doServiço de Imigração e Alfândega (ICE) durante uma abordagem em Minneapolis, não deveria estar portando uma arma nem carregadores totalmente municiados, apesar de o porte ser permitido pela legislação de Minnesota. As declarações colocam Trump em desacordo com grupos historicamente conservadores de defesa do direito às armas e com setores do Partido Republicano. As informações são da agência Reuters.

Questionado por repórteres sobre a classificação de Pretti como "terrorista doméstico" por integrantes do governo, Trump disse: "Não ouvi isso, mas certamente não deveria portar uma arma". Em seguida, acrescentou: "Ele tinha uma arma" e "dois carregadores totalmente municiados", afirmando ainda que a situação foi "muito infeliz".

Contradições sobre o caso

Alex Pretti era detentor de licença para porte velado e foi assassinado no sábado (24) durante uma operação de fiscalização migratória realizada por agentes federais na cidade de Minneapolis. O episódio provocou críticas públicas e levou a Casa Branca a determinar mudanças na liderança responsável pela operação.

Vídeos gravados por testemunhas e amplamente divulgados mostram que Pretti não tocou na arma antes de ser atingido, o que contradiz versões iniciais apresentadas por autoridades do governo Trump de que ele representava ameaça aos agentes.

Grupos pró-armas criticam declarações do presidente

Grupos de defesa do porte de armas, como a National Rifle Association (NRA) e a Gun Owners of America, afirmaram que Pretti portava a arma de forma legal. Para o porta-voz da Gun Owners of America, Luis Valdes, "é possível circular armado" e também "protestar pacificamente armado". Segundo ele, trata-se de uma "tradição histórica" nos Estados Unidos.

Valdes afirmou que a entidade não ficou satisfeita com as declarações do presidente. Organizações pró-armas compõem uma das bases eleitorais mais fiéis do Partido Republicano, e as falas de Trump e de outros integrantes do governo abriram um desgaste interno às vésperas das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro.

Trump falou com a imprensa enquanto cumprimentava apoiadores em um restaurante no estado de Iowa, antes de um discurso sobre economia. Ele informou que seu assessor para assuntos de fronteira, Tom Homan, reuniu-se com o governador de Minnesota, Tim Walz, e que um encontro com o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, estava previsto para ainda nesta terça-feira.