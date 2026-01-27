Justiça dos EUA barra deportação de criança de 5 anos

247 - O juiz federal Fred Biery determinou na segunda-feira (26) que qualquer remoção ou transferência de Liam Conejo Ramos, de 5 anos, e de seu pai, Adrian Alexander Conejo Arias, está suspensa até o fim do processo judicial.

A prisão do homem adulto na semana passada em Minnesota tornou-se, rapidamente, mais uma polêmica do governo Donald Trump. Pai e o filho estão em um centro de detenção familiar em Dilley, no Texas, perto de San Antonio.

De acordo com autoridades educacionais da cidade, a criança foi detida por agentes de imigração dos Estados Unidos na terça-feira (20), durante uma operação em Minneapolis, e teria sido usado como “isca” para verificar a presença de outras pessoas em uma casa. O garoto foi abordado com o pai na porta de casa, quando voltava da escola.

‘Pura crueldade’

Superintendente do distrito escolar, Zena Stenvik afirmou que o garoto foi retirado do carro da família por agentes do ICE.

Stenvik disse ainda que os agentes orientaram o menino a bater na porta da residência da família, para saber se havia outras pessoas na casa para detê-las. Não está claro se isso aconteceu antes ou depois do pai ser contido por agentes do ICE.

“Por que deter uma criança de 5 anos?. Não me venham dizer que essa criança será classificada como criminosa violenta”, questionou a superintendente Zena Stenvik.

Marc Prokosch, advogado da família, afirmou que o menino e o pai entraram legalmente nos Estados Unidos e seguem rigorosamente o processo de imigração junto às autoridades americanas. “Portanto, isso é pura crueldade”, concluiu.

Estatísticas preocupantes

Informações divulgadas pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) apontam que pelo menos quatro pessoas morreram enquanto estavam sob custódia da agência nos primeiros dez dias de 2026. Todos os detentos eram homens, com idades entre 42 e 68 anos. Entre as vítimas, havia dois cidadãos de Honduras, um de Cuba e um do Camboja.

O ano de 2025 já havia sido registrado como o mais fatal das últimas duas décadas nos centros de detenção do ICE, com um total de 30 mortes sob custódia. Trata-se do maior número desde 2004, segundo as estatísticas oficiais. Os dados voltaram a chamar atenção para os impactos da política migratória adotada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante a gestão de Donald Trump, houve intensificação das operações de fiscalização e deportação de imigrantes. Dados oficiais indicam que, entre 20 de janeiro e 10 de dezembro de 2025, aproximadamente 605 mil pessoas foram deportadas dos Estados Unidos.

No final de dezembro do mesmo ano, mais de 68 mil adultos estavam detidos pelo ICE. O número representa quase o dobro do registrado em dezembro de 2023, quando o total de pessoas sob custódia da agência era de cerca de 36 mil.